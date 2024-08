El portero Nicholas Hagen y su equipo el Columbus Crew se proclamaron campeones de la Leagues Cup 2024 de la MLS luego de imponerse 3-1 frente a Los Ángeles FC en el Lower.com Fiel Stadium. De esta manera se convirtió en uno de los futbolistas representantes de Guatemala que lograron ganar un título en el fútbol de los Estados Unidos.

Luego de alcanzar el trofeo,Nicholas Hagen asistió a la conferencia de prensa y reveló cuáles eran sus sensaciones tras este importante logro en su carrera. Sin embargo, se volvió tendencia en redes sociales luego de demostrar una curiosa habilidad.

Nicholas Hagen llamó la atención en redes sociales con una curiosa habilidad

Nicholas Hagen, luego de obtener un nuevo título en su carrera, asistió a conferencia de prensa y dijo lo siguiente: “Yo estoy en este equipo no porque es es campeón, estoy aquí porque sabía que me iba a ser mejor. La selección lo sabe y tengo muy buena comunicación con el técnico“. Y reveló cuáles son los objetivos que tiene con la Selección: “La meta para nosotros en Guatemala es llegar al Mundial y poder estar en la mejor forma. Yo sé que a lo mejor no juego todo lo que quisiera jugar, pero me estoy fogueando con los mejores día a día“.

Sin embargo, las miradas estuvieron puestas en el final de la entrevista. Allí, el futbolista guatemalteco demostró un gran nivel de inglés al terminar de contestar una pregunta en este idioma. Es importante mencionar que esta es su primera temporada en el país estadounidense.

El arquero de 28 años igualmente tuvo la mayor parte de su carrera fuera de Guatemala. Aunque debutó en Municipal, luego pasó por Azerbaiyán, Noruega e Israel antes de llegar a Estados Unidos.

Las estadísticas de Nicholas Hagen en el Columbus Crew

Nicholas Hagen ha disputado 6 partidos en el Columbus Crew desde que llegó al equipo en este 2024. Fueron 3 de la MLS y 3 en la Leagues Cup.