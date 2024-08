El ariete ecuatoriano Juan Anangonó y el equipo catracho Marathón se alistan para su próximo compromiso en la Copa Centroamericana 2024. Este miércoles, a las 8:00 PM, los verdolagas se medirán ante el Comunicaciones de Guatemala en un duelo que promete emociones fuertes.

Recordemos también que este partido será muy especial para el atacante Juan Anangonó ya que enfrentará a su exequipo donde pudo tener destacadas participaciones marcando de paso más de 20 goles con la camiseta del Comunicaciones.

¿Qué dijo Anangonó sobre enfrentar a Comunicaciones?

“La verdad en lo personal es un partido especial, creo que en Comunicaciones viví muchas cosas, tuve la fortuna de conseguir títulos, cosas importantes y obviamente por eso se torna un partido muy especial”, destacó el delantero ecuatoriano.

Juan Anangonó – Marathón

“Soy un jugador muy agradecido con Comunicaciones, pero ahora me toca defender esta camiseta y siempre en los equipos que me ha tocado estar, siempre los he defendido con mi vida y esta vez no va a ser la excepción”, afirmó Anangonó.

¿Celebrará Anangonó si llega a marcarle un gol a Comunicaciones?

“No, creo que no. Yo le tengo mucho respeto a la institución y creo que no lo festejaría por eso, pero uno como delantero, por la emoción del fútbol de anotar el gol pues me sentiría contento, pero por ese respeto no lo festejaría“, aseveró Anangonó.

Juan Anangonó – Comunicaciones

“Pero sí estoy con mucha ilusión, con muchas ganas, muchos deseos de ir y sacar un buen resultado que nos permita volver a los dos partidos que tenemos acá de local, pensando siempre en la clasificación a la siguiente fase”, sentenció.