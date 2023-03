Xelajú MC es el actual líder del Torneo Clausura 2023 de la Liga Nacional de Guatemala, aunque a pesar de eso el estilo de juego que aplica el entrenador Amarini Villatoro ha sido cuestionado porque para los medios de comunicación de aquel país a veces peca de ser muy defensivo.

Villatoro y los chivos visitaron ayer la cancha de Comunicaciones, en el que lograron sacar un empate sin goles del estadio Doroteo Guamuch Flores, por lo que el estratega fue preguntado en varias ocasiones sobre el estilo cauteloso que mostró, a lo que este no dudó en responder y defenderse.

“Yo no sé en qué momento perdimos tiempo, si el rival no podía recuperar la pelota, tenía que cometer faltas y no es cuestión de nosotros, si mirás las repeticiones, las transiciones que tratábamos de hacer fueron frenadas con faltas”, dijo Villatoro a los periodistas capitalinos.

“Hicimos un partido inteligente, como un lo hizo Comunicaciones en el Mario Camposeco la vez pasada, metieron un gol y después mantuvo el orden atrás, tuvieron el cero en su arco y ganó el partido, eso no lo mencionaron también, hay clubes que así nos van a jugar al Mario Camposeco, hay que mencionar lo bueno también”, agregó.

Amarini Villatoro se ha caracterizado por hacer sus equipos ordenados en todas sus líneas, eso mismo provocó que cuando estaba en Guastatoya ganara dos títulos, así como salvar del descenso al Pérez Zeledón de Costa Rica y tener varios resultados positivos cuando dirigió a la Selección de Guatemala.