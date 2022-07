El centrocampista mexicano Marcel Ruiz estuvo en el radar de varios medios de comunicación de Guatemala, quienes incluso aseguraron que podía ser opción para ser parte de la Selección Nacional de aquel país porque supuestamente tenía raíces chapinas, pero el mismo futbolista se encargó de descartar dichos rumores.

Hace unos meses sonó el nombre de Ruiz porque tenía ascendencia guatemalteca y causó gran sensación ya que es uno de los futbolistas que promete en aquel país, luego de su destacada participación en clubes como Tijuana, Querétaro y ahora con Toluca, pero hoy descartó las posibilidades de ponerse la Azul y Blanco.

“Claro que no. No sé quién inventó ese rumor, pero no soy de Guatemala ni tengo ascendencia guatemalteca, ni nada. Tengo ascendencia cubana, no sé si por eso se han confundido, pero eso es mentira”, fueron las palabras que dio el volante azteca luego de dar una entrevista al periodista de su país Andrés González.

“Me dio risa, todos los compañeros comenzaron a molestar con el tema porque obviamente todos saben que no hay forma de representar a Guatemala, me molestaron y lo tomé tranquilo. No fue un tema que me molestara, ni que me quitara el sueño, pero nada de eso es cierto”, agregó Ruiz cuando se enteró que estaba siendo vinculado con el país guatemalteco.

Marcel Ruiz descartó así cualquier posibilidad de jugar Guatemalteco, por lo que no se unirá a los casos recientes de su compatriota Antonio De Jesús López y también del estadounidense Rubio Rubín quienes sí tienen raíces de la nación centroamericana.