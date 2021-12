Comunicaciones pudo darle una alegría a su afición y también a toda Guatemalacon el primer título de su historia en la Liga Concacaf tras vencer en la serie a Motagua. Luego de ir perdiendo (2-0) en la vuelta, los Cremas supieron leer el encuentro y remontaron la eliminatoria. Ante este escenario, la periodista Carolina Padrón siempre fiel y seguidora del equipo chapín, le dejó unas palabras a través de sus redes sociales.

La periodista venezolana Carolina Padrón no quiso dejar pasar la oportunidad y le dedicó un mensaje a Comunicaciones luego de haberse consagrado campeones en la Liga Concacaf. La primera de toda su historia. A través de su cuenta oficial de Twitter, Padrón realizó un video saludando y felicitando a todos los Cremas por este gran logro de la institución, jugadores y aficionados. Dicho mensaje también tuvo respuesta de los seguidores chapines.

Mensaje para Comunicaciones y Guatemala

"Obviamente no se me iba a olvidar, no se me iba a pasar la oportunidad para felicitar al nuevo campeón de la Liga Concacaf: Comunicaciones de Guatemala. Un abrazo enorme a todo el plantel, al cuerpo técnico, a la directiva y sobre todo a la afición de la que soy parte. Felicidades Cremas, les mando un fuerte abrazo y aprovecho para saludar a toda la gente de Guatemala", fue el mensaje que dejó la periodista venezolana, Carolina Padrón a través de un video.

También recordemos que este fue el quinto título internacional para los Cremas, luego de los obtenidos en la Copa de Campeones de la Concacaf 1978; la Copa Interclubes de la Uncaf 1971 y 1983; y el Torneo Centroamericano 1978. Esto lo coloca a la vanguardia no solo de su país, sino de toda la región en lo que certámenes continentales respecta. Seguramente este título en la Liga Concacaf será un impulso para seguir creciendo como institución y como equipo en beneficio del fútbol guatemalteco.