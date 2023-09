Si hay una selección que se ha sabido armar mediante a extranjeros en el último tiempo es la de El Salvador. Los cuscatlecos tienen en sus convocatorias a jugadores de la talla de Alex Roldán, Eriq Zavaleta y Brayan Gil, ninguno nacido en tierras salvadoreñas.

Ahora, un nuevo jugador se podría agregar a este lista y se trata de Marlon Romero. Es un delantero de 19 años que nació en Noruega y tiene padres de El Salvador. El futbolista se encuentra en las reservas del Dragón y reveló que su gran sueño es jugar en la Selecta.

“Soy de Noruega, pero me quería probar en el fútbol salvadoreño, mis padres son de El Salvador y me quería probar en este tipo de fútbol. He jugado en diferentes escuelas, por ejemplo, en una del Ajax (en Noruega), Barcelona (en España), y el equipo en donde vivo, Trondheim. No he jugado en equipos muy buenos ahí en mi país, pero he aprendido cosas buenas en las escuelas”, comenzó declrando en la entrevista que le dio a Cancha.

Luego, contó: “Después que vi a Messi levantar la Copa del Mundo, dije que quería ser futbolista profesional, y decidí que quería venirme a probar a El Salvador. Mi papá me dijo que sí y me vine este verano. Mi sueño es ser profesional y quiero llegar a la Selecta”.

Ya fichado por el Monstruo Verde, Romero contó lo que más le cuesta de adaptarse al fútbol salvadoreño: “Ya me estoy adaptando, pero todavía siento que hace mucho calor. Siento que no puedo respirar bien a veces“.