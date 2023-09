La Selección de El Salvador dirigida por Hugo Pérez no pudo ante Trinidad y Tobago dejando pasar una gran oportunidad en la Liga de Naciones Concacaf. Con un resultado de (2-3) en el Estadio Mágico González, los salvadoreños cayeron al borde de la eliminación y la prensa internacional reaccionó al respecto. Sin embargo, Fernando Palomo aprovechó el momento también para expresarse a través de sus redes sociales.

¿Cuáles fueron las declaraciones de Hugo Pérez?

“Tenemos que tener paciencia. Nuestro fútbol está en la calle, no tenemos absolutamente nada y ustedes que son los responsables de decir la verdad, solo dicen ‘que traigan a otro entrenador’. Ha pasado cuarenta veces. No voy a renunciar. Está bien, si ustedes quieren que yo me vaya o quieren que la Federación me saque, está bien“, aseveró Hugo Pérez.

“Yo estoy aquí para ayudar, pero mis jefes son la normalizadora y si ellos dicen que Hugo Pérez tiene que salir, no hay ningún problema. Lo que puedo decir es que ningún jugador hable mal de nosotros. Nosotros les dimos a los jugadores cosas que no tenían, jamás, ni soñando“, finalizó Hugo Pérez.

¿Qué respondió Fernando Palomo?

A través de su cuenta oficial de Twitter y lejos en sumarse al pedido general de solicitar la destitución de Hugo Pérez al mando de la Selección de El Salvador, Fernando Palomo escribió lo siguiente: “Verdades del DT salvadoreño. Puras verdades”, expuso el comunicador salvadoreño el cual recibió críticas por estas palabras.

¿Cuál es la situación de El Salvador en la Liga de Naciones Concacaf?

La Selección de El Salvador está en una auténtica crisis porque en dos juegos suma dos derrotas (Guatemala y Trinidad y Tobago) prácticamente está sin opciones de avanzar a los cuartos de final, por ende también de avanzar a la Copa América 2024.