Hugo Pérez pide que cuiden a Leo Menjívar: "Le dicen el próximo Mágico, y no"

En las últimas horas, Leonardo Menjívar se convirtió en futbolista de la Liga Deportiva Alajuelense por un año y medio —más otro opcional—. Sin embargo, luego de que el salvadoreño diera un merecido salto a la Liga Promérica de Costa Rica, Hugo Pérez llamó a que se moderen las expectativas con el juvenil.

Para el entrenador de la Selecta, estas tienen sustento. Pero los aficionados deberían tener cuidado con las presiones excesivas que le depositan: “A mí lo que no me parece es que acá se emocionen tan rápido con un jugador que mete dos o tres goles. Alguien lo denominó como el próximo ‘Mágico’ González, y no”, le dijo a Diario El Salvador.

“Debemos tener cautela sobre lo que decimos de un jugador. Si quieres exaltarlo, hay que hacerlo después de diez años. Un jugador de selección que es ganador debe mantenerse en un nivel alto por diez años, sea que se califique o no a un Mundial. Después de eso le podés echar las flores que quieras”, añadió.

Pérez no vaciló a la hora de dejar claro que “Leo tiene la capacidad para llegar más alto, pero no podemos estarle poniendo presión o cargas que no puede llevar en este momento. A él se le tiene que dejar que siga desarrollándose. Sí es importante que él salga ya del país para su crecimiento”.

¿Cómo llegó Leo Menjívar a Alajuelense?

El técnico de la Selección de El Salvador reveló que no estaba en los planes citar a Menjívar para la Copa Oro: “Antes de irnos a Asia, estábamos entrenando a la par de la sub-22. Después de unas semanas de estarlo viendo, le dije a “Kiko” (Hernández, DT de la Sub-22) que Menjívar era importante para él, pero le pedimos que nos lo dejara para que entrenara con nosotros”.

Decidieron llevarlo a la gira por Asia y brilló, ganándose el llamado a la Copa Oro. Pese a la temprana eliminación de la Selecta en el certamen, Menjívar también demostró allí su calidad y llamó la atención de Andrés Carevic, que volvió a convencerse durante la prueba que el volante hizo en la Liga.

Finalmente, luego de que las negociaciones entre las directivas de Alajuelense y Chalatenango por sus derechos formativos prosperaran —los Norteños habrían pedido $150,000, según DES—, el futbolista de 21 años continuará su carrera fuera del país.