Ayer fue el debut de la Liga de Naciones 2023/24, Guatemala venció por 2-0 a El Salvador en el Estadio Nacional. Los dirigidos por Luis Fernando Tena mostraron su superioridad frente a los comandados por Hugo Pérez, quienes siguen en una mala racha de resultados.

Terminado el encuentro, el entrenador de la Selecta habló con la prensa y fue completamente sincero con el mal presente que viven. Además, reconoció que deben corregir muchas cosas si quieren cambiar esta situación que están viviendo.

“Es un golpe de realidad porque no hemos ganado en un año (…) Guatemala aprovechó los errores y por eso se lleva este partido. No nos queda más que ganar los tres partidos que vienen si no quedamos eliminados“, comenzó declarando Hugo Pérez ante la prensa.

Luego, reconoció el poderío de los chapines: “Son muchas que corregir, uno se quita el sombrero cuando un equipo te domina, te pasea. Cuando anota Guatemala nosotros teníamos el dominio, nos pasa otra vez que un error cerca del área y a este nivel no te perdonan”.

¿Cuándo vuelve a jugar El Salvador por la Liga de Naciones?

El Salvador jugará la segunda fecha de la Liga de Naciones 2023/24 contra Trinidad y Tobado este domingo, 10 de septiembre, a las 20:10 (Horario de Centroamérica). Es un partido fundamental para no perder lugar en la pelea para la clasificación a los cuartos de final.