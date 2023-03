Fito Zelaya afirma que no fue fácil estar sin jugar

Alianza enfrentó ayer a Isidro Metapán en lo que fue un partido especial, primero porque volvió a jugar en el estadio Cuscatlán luego de varios meses, pero también por el regreso a los terrenos de juego de Rodolfo Fito Zelaya, quien cumplió con seis partidos de suspensión.

“Me afectó un poco. Estar un mes parado prácticamente sin jugar no es fácil obviamente estuve entrenando, pero no es lo mismo. La verdad que nada, tratar de seguir esforzándome al máximo y poderle ayudar a mi equipo”, fueron las palabras que dio el goleador.

Zelaya también analizó el partido, el cual terminó empatado a cero goles y que no los dejó nada contentos. Además, le quitó importancia al mal estado de la gramilla del Cuscatlán, afirmando que a los dos clubes les afectó, sin quitarle mérito a lo que hizo el rival para sacar la paridad.

“El terreno de juego es para los dos equipos, no está tampoco en óptimas condiciones, pero no está tan malo para poder jugar fútbol. Metapán se paró bien. Nos hicieron bastante daño por momentos, gracias a Dios que Mario González, tiene que intervenir en las jugadas que le tocan, igual la defensa estuvo muy bien, pero creo que no tuvimos una buena noche nosotros como jugadores”, agregó

“Nosotros siempre tratamos de ganar los partidos, pero todos los partidos son diferentes. FAS estaba pasando una rachita que creo que no ganaba tres partidos, pero eso no pasa nada para un equipo grande como es FAS. Nos van a esperar con todo a nosotros también. Nosotros vamos con toda la buena actitud de querer sacar un buen resultado allá y ojalá podamos sacarlo”, finalizó.