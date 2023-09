No hay dudas de que el fichaje de Leo Menjívar por Alajuelense ha despertado altas expectativas. El talento del salvadoreño llamó la atención de Andrés Carevic durante la Copa Oro y, luego de arduas negociaciones con Chalatenango que precedieron a la prueba que el “Machito” realizó en el CAR (Centro de Alto Rendimiento), el club contrató sus servicios por un año y medio.

Sin embargo, el cuerpo técnico lo ha llevado de a poco. Recién sumó sus primeros minutos el miércoles, en el triunfo 2-0 sobre Cartaginés por la novena jornada del Torneo Apertura 2023: ingresó al 85′, en lugar de Carlos Mora, y dejó algunos destellos de calidad. Aunque principalmente debió avocarse a la marca, pues la Liga había sufrido la expulsión de Johan Venegas.

“Ya sabemos de sus características y lo que nos puede dar. Tuvo una pausa después del torneo de El Salvador. Es cuestión de que trabaje con nuestra metodología. Leo tiene el apoyo de todos los compañeros. Debe ir trabajando fuerte como lo ha venido haciendo para ir ganándose un lugar”, indicó Carevic post partido.

El gesto de Campbell y Borges con Leo Mejívar:

Mucho se habla de cuán importante es a nivel anímico y, por ende, futbolístico la integración de un jugador a un nuevo contexto. En el caso de Menjívar, esta es su primer experiencia fuera de El Salvador. Pero todo parece ir viento en popa en gran parte por su predisposición y por cómo lo ha acogido el plantel Manudo.

Según contó el “Machito” en diálogo con Diario El Salvador, son tres los compañeros con los que más trato ha tenido: “Góndola, que es panameño, se me ha acercado bastante para aconsejarme. Se lleva bastante bien conmigo. Luego Celso Borges, un gran futbolista, sabemos la trayectoria de él, igual que Joel Campbell. Ellos siempre me aconsejan y me unen más al grupo”.

Amén de esta situación, hay otras condiciones que favorecen el bienestar de Menjívar: “Acá hay de todo, buenas instalaciones, buenas canchas, hay un comedor y más para que el futbolista pueda rendir. Todo eso creo que me va a ayudar bastante. Depende mucho de mí poder mejorar”, le dijo al citado medio.

En ese sentido, el extremo de 21 años habló con el programa “Güiri Güiri Al Aire” y analizó qué es lo que aún le falta por pulir: “El nivel de juego es mucho más intenso, hay jugadores más fuertes (que en la Liga Mayor). Me va a ayudar bastante competir y trabajar bastante junto a ellos”.

“Tengo que mejorar la parte física, que igual la estoy trabajando con el club. Me están metiendo bastante gimnasio, bastante buena alimentación. Cuando voy al choque se me dificulta un poco”, señaló Menjívar.