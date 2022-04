Una de las ausencias más llamativas en El Salvador durante el octogonal de las Eliminatorias Concacaf fue la de David Rugamas. Durante la primera fase, el delantero de Águila anotó 8 goles en tan solo 6 partidos y hasta terminó como el goleador de la Selecta en toda la clasificación de Qatar 2022.

El delantero habló en una entrevista con El Salvador Fan Club y se refirió a esta situación. Pese a que decidió no criticar a Hugo Pérez por esta rara decisión, el atacante si explotó contra algunos jugadores que para él no merecían haber estado dentro de los convocados en la etapa más importante del camino al Mundial.

"Sentí que tenía el derecho, que me había ganado ir al Octogonal, el profesor cambió muchos pensamientos, no es mal entrenador, pero vinieron muchachos que no se habían ganado ningún derecho, y vinieron a jugar la Octagonal. Personalmente, no estoy de acuerdo", declaró David Rugamas.

Luego, se refirió a la relación que tuvo con el entrenador de El Salvador y no tuvo buenas palabras sobre eso: "Hugo Pérez habla con algunos, pero no con todos, un día me lo encontré y me saludó y finalmente me mandaron de regreso a El Salvador, porque físicamente no estaba bien".

Para finalizar, cerró: "No tengo relación de nada con el profesor, Así es con muchos: no sé, él tiene una personalidad así, de repente pasa y no te saluda. No tengo problema con eso, ya que cada quién sabe cómo es. odos sabemos que los procesos son buenos. Si él ya lo inició, si hizo cosas buenas, pues bueno: que de verdad le den un proceso largo, y ahí que demuestre lo que es".