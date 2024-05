Luego de una etapa en la que fue descartado por Deportivo Saprissa bajo la dirección de Jeaustin Campos, Víctor Medina regresó al fútbol de Costa Rica, en el que está viviendo su mejor etapa en el extranjero y mostrando las cualidades por la cual se le distinguió en Tauro FC de la Liga Panameña de Fútbol.

En su primera experiencia en la liga costarricense, el extremo sumó unas 14 presencias, alternando entre titularidades y suplencias, acumulando 602 minutos. En sus poco más de 10 partidos jugados, el panameño aportó con 4 asistencias, pero sin lograr marcar.

Su poca participación lo obligó a regresar a Panamá, donde se volvió a consolidar y consiguió dar ese paso, una vez más, al exterior, para vestir la camiseta del Sporting San José. En dos torneos con los colores del equipo de la capital, el panameño estuvo en 33 compromisos, anotando 4 goles y brindando 4 asistencias, convirtiéndose en una de las figuras del equipo de Medford.

Víctor Medina habló de su futuro con Sporting

Sin embargo, a Medina se le termina el contrato con Sporting FC y debe volver a las filas del Tauro FC, institución dueña de su ficha. De hecho, el propio jugador habló sobre su situación contractual y la posibilidad, o no, de permanecer en el cuadro Albinegro.

“En Saprissa como bien saben, no me fue muy bien, tenía esa sed de venganza y de mostrarme. Creo que en esta temporada me ha ido muy bien y creo que he hecho las cosas de la mejor manera. Ya se me acaba el contrato, creo que voy a renovar o ver ofertas”, expresó Víctor Medina tras los entrenamientos de la Selección de Panamá de este lunes.

¿Sporting ya le busca sustituto a Víctor Medina?

Cabe destacar que, en los últimos días, una fuente nos informó que la directiva de Sporting ya se comenzaba a manejar de cara al mercado de transferencias. De hecho, manifestaron que se encontraban satisfechos con el trabajo de Víctor Medina y buscaban un jugador con características similares en la Liga Panameña de Futbol, siendo Amable Pinzón y Joel Guevara los nombres que resonaron.

No obstante, esto no quiere decir que Medina saldría del club y por lo visto, el entorno del extremo ya está trabajando para renovar su contrato por, mínimo, unos seis meses adicionales, aunque el jugador también manifestó que está dispuesto a escuchar ofertas de otros equipos.