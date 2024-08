El legendario portero de Costa Rica no se guardó nada y abordó un tema muy sensible en el ambiente del deporte profesional.

Keylor Navas, una de las mayores leyendas del deporte de Costa Rica y tres veces mundialista con la selección nacional de fútbol, se sinceró como nunca antes en su aparición en el programa de entrevistas El Buscador en Red.

En su conversación con el presentador Edgar Silva, el portero tico habló abiertamente sobre su ilustre carrera profesional y, por primera vez, compartió detalles sobre su relación con los vicios, la fiesta y el alcohol, aspectos que hasta ahora habían permanecido en la sombra.

Keylor Navas se sincera acerca de su relación con el alcohol

Uno de los momentos más reveladores de la entrevista llegó cuando se abordó la película Hombre de Fe, que narra la vida de Keylor Navas desde sus inicios hasta su ascenso al fútbol de élite.

Al mostrar una escena donde un joven Keylor Navas, interpretado por Matt Márquez, se encuentra en una fiesta, el portero de 37 años aprovechó para hablar sobre su postura frente a ese estilo de vida.

Keylor Navas se sinceró ante Edgar Silva (El Buscador en Red).

“Yo desde muy pequeño tenía claro que no quería nada con los vicios, ni tomar ni nada”, afirmó Keylor con determinación. “En el cole, a los 15, 16 años, empiezan ya los amigos con los bailecillos y todo, y yo me acuerdo que tenía amigos que empezaron a tomar y yo decía ‘¿Para qué toma?’. Yo tenía claro eso, y después sabía que para el deporte no me iba a ayudar en nada”, agregó.

El equilibrio es la clave para Keylor

“Obviamente esto no quiere decir que yo nunca salí de fiesta, sí salí, y eso me ayudó a darme cuenta de que no era lo que yo quería”, compartió el ex Real Madrid, quien ha sido un ejemplo de disciplina a lo largo de toda su carrera.

Con la madurez que lo caracteriza, Keylor explicó cómo ha manejado su relación con el alcohol a lo largo de los años: “He probado el licor, ahora tranquilamente me tomo una copita de vino con mi esposa, pero no me gusta el sabor del alcohol”.

“He probado whisky, tequila, pero no es lo mío. Me tomo un vinito tranquilo y ya está. Siempre tuve claro de que eso me iba a alejar de lo que yo quería”, sentenció Keylor, que aún no ha decidido cuál será el próximo paso en su carrera luego de cerrar su etapa en el PSG de Francia.