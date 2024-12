"Tomé una decisión": Keylor Navas se encuentra con la posibilidad que tanto esperaba

El futuro de Keylor Navas parece que se empieza a aclarar, luego de haber estado rodeado de incertidumbre. El guardameta costarricense tendría encaminada su llegada un nuevo club, aunque todavía falta para que se termine definiendo.

Estamos hablando de la posibilidad de jugar en Colo Colo de Chile. El presidente del Cacique reveló que hubo acercamientos por parte del agente del ex PSG y podría ser una negociación que avance con el pasar de los días.

Hoy, el camino de Keylor Navas se está empezando a abrir. Primero fue con la confirmación de que Brayan Cortés no seguirá en el club chileno y ahora con las declaraciones de Claudio Bravo, quien se decía que volvería del retiro para atajar en el centenario de Colo Colo.

¿Qué fue lo que dijo Claudio Bravo?

Frente a los periodistas, Claudio Bravo declaró: “No hemos tenido ninguna llamada formal o una reunión para ese tipo de cosas. Es muy difícil volver a jugar, tomé una decisión hace un tiempo atrás y siendo sincero he estado en otra actividad con un vida totalmente diferente“.

Y luego, agregó: “Pensé que iba a extrañar más el fútbol, pero no fue así. No he estado con mucha falta del día a día que tenía antes. Estoy disfrutando de otras cosas. No tuve ningún acercamiento serio o formal”.

Para terminar, dejó en claro que planea su vida lejos del fútbol: “Lógicamente te llegan cosas al teléfono, si tuvo conversaciones con él (presidente de Colo Colo), pero siendo sincero no ha existido nada, estoy tranquilo en el campo con una vida muy distinta a la que tenía anteriormente“.

De esta manera, parece allanarse el camino para Keylor Navas en el Cacique. El guardameta deberá analizar si le gustaría jugar en Sudamérica y ser parte de un torneo tan importante como la Copa Libertadores, de la cual está clasificado el conjunto chileno.