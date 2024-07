Dennis Castillo, futbolista de Costa Rica formado en el semillero de Deportivo Saprissa, anunció recientemente su prematuro retiro del fútbol profesional a través de un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram.

Con tan solo 31 años, Castillo decidió dejar atrás una carrera profesional larga y fructífera en el deporte para poder dedicarle tiempo a su otra gran pasión: la arquitectura.

“El mundo está lleno de oportunidades. Hoy decido tomar un ligero desvío para lo que significa un camino de vida. Agradezco a todas las personas que se interesaron y que me guiaron durante años de dedicación. Les dí mi mejor esfuerzo”, expresó Castillo en su publicación.

Un talento que cruzó fronteras

Con tan solo 18 años, el lateral derecho que jugaba en las divisiones inferiores de Saprissa decidió aventurarse en Estados Unidos, donde consiguió una beca universitaria que le permitió estudiar arquitectura en la Universidad de la Mancomunidad de Virginia.

Mientras cursaba su carrera académica, Castillo también daba sus primeros pasos en el fútbol profesional. “Estudié arquitectura y tengo una maestría en diseño urbano. Era un propósito que yo anhelaba en mi carrera. Me gradué a los 23, era estudiar y entrenar”, relató el tico.

Castillo jugó siete años en la MLS (Instagram).

Durante su estancia en la MLS, Dennis Castillo vistió las camisetas del Portland Timbers, Colorado Rapids y Charlotte Independence. “Hubo mucha incertidumbre pero era genuinamente feliz en el ‘día a día’ e ingenuamente optimista. Con los años me di cuenta que es algo normal en el alto rendimiento. Entrega total a cambio de nada asegurado pero te garantiza ponerte en un lugar de honor con dignidad, recolectar experiencias”, comentó Castillo sobre su tiempo en los Rapids.

El regreso a casa y el adiós definitivo

En 2019, Castillo decidió cumplir uno de sus sueños pendientes: jugar en la primera división de su país. “Volví porque en Colorado Rapids me querían prestar y sentía que podía jugar en primera división. No me pareció ir a préstamo y me dieron libertad”, explicó el defensor.

“Tenía la idea de ir afuera, pero también uno de mis sueños era jugar en Primera en Costa Rica, quería demostrarlo”, añadió Castillo, quien recaló en Pérez Zeledón antes de unirse a Sporting.

El defensor colgó los botines jugando para Sporting (Instagram).

En Sporting, Castillo encontró un club que reflejaba sus aspiraciones tanto dentro como fuera del campo. “Fue un club confeccionado para lo que yo aspiré en la vida”, afirmó. Su dedicación en el fútbol fue constantes, pero siempre tuvo presente su pasión por la arquitectura.

Un último sueño por cumplir

“Este camino super futbolístico me llevó a ser profesional académicamente. Me siento una persona joven, vital, con un futuro por delante, y siento que es el momento para dar este paso“, explicó Castillo sobre su retiro.

A Castillo aún le quedan sueños por cumplir (Instagram).

“Ahora la prioridad es el fútbol, para ser profesional en fútbol hay que dedicarle bastante tiempo. En el futuro, cuando ya no siga en este deporte, me meto en la Arquitectura, que me gusta mucho“, había asegurado hace unos años. Ahora, ese futuro ha llegado, y Dennis puede finalmente disfrutar de su segunda pasión.