Keylor Navas ha vivido muchos momentos particulares en toda su carrera: buenos y malos. A pesar haberse posicionado como uno de los mejores en su posición, existe una anécdota de cómo fue que se frustró su llegada a un importante equipo de Sudamérica.

Navas despegó sin duda alguna en el Real Madrid. No solamente ganándose un lugar en el once titular, sino además haberse podido mantener para ganar cualquier cantidad de títulos, incluyendo tres Champions de manera consecutiva.

¿Cómo se frustró la llegada de Keylor Navas a un importante club de Sudamérica?

Ricardo Caruso Lombardi es un veterano del fútbol con más de cuatro décadas de experiencia. A lo largo de su carrera, ha cosechado numerosos éxitos y ha protagonizado anécdotas inolvidables, como aquella vez en la que, sorprendentemente, descartó a un joven Keylor Navas, quien años más tarde se convertiría en uno de los mejores porteros del mundo.

Todo esto sucedió en 2009, cuando Lombardi dirigía a Racing y Navas estaba con el Deportivo Saprissa: “Me mandaron un video suyo desde Costa Rica. Lo vi muy chiquito y en aquel momento era un arquero más”, confesó en aquel momento el DT argentino.

Ricardo Caruso Lombardi dirigiendo a Racing

“¿Cómo me voy a arrepentir? Por video es muy difícil. Como no lo vi en persona, no me arriesgué a traerlo. Olvídate, los dos centrales, el cinco, el nueve y el arquero, 1.90, si no que vaya buscando en otro lado“, concluyó.

Keylor Navas conquistó Europa

Keylor Navas con el Real Madrid / Getty

Evidentemente en aquel entonces Keylor Navas no había llegado a Europa, porque lo que ocurrió después es historia. Ser una de las grandes figuras de aquel Real Madrid que conquistó la UEFA Champions League en tres oportunidades seguidas, no es un dato menor. El tico no llegó al 1.90, pero se convirtió en uno de los mejores en su posición.