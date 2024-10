El delantero costarricense no se guardó nada luego de brillar en el segundo equipo del Valencia.

"Se vio reflejado": Warren Madrigal rompe el silencio tras no ser convocado por el Valencia y marcar en el filial

Warren Madrigal, el joven legionario costarricense de 20 años, fue noticia este fin de semana tras anotar su primer gol oficial con el Valencia Mestalla, el equipo filial del Valencia.

A pesar de no haber sido convocado por el primer equipo para el partido ante la Real Sociedad, que terminó con una dura derrota 3-0 para los Ches, el tico brilló en el triunfo del filial por 2-1 frente al CE Europa, donde marcó un tanto clave para la victoria.

El mensaje de Warren Madrigal para Valencia

Tras el encuentro, el ex Deportivo Saprissa no ocultó su alegría por haberse estrenado en las redes del fútbol europeo. “Gracias a los compañeros y a los entrenadores que me apoyan y siempre están ahí en el día a día. Venimos haciendo las cosas bien semana tras semana, tenemos un gran grupo y se vio reflejado”, comentó.

El gol de Madrigal llegó al minuto 54, cuando aprovechó un balón suelto dentro del área para aumentar la ventaja de su equipo. “Tuve la suerte de que me quedara la bola ahí y le pegué duro”, confesó.

La clave del éxito

El tico también destacó el buen entendimiento que tiene con sus compañeros en el campo de juego. “Cuando nos presionan en la salida, tenemos la opción de jugar largo y yo poder descargarla con mis compañeros al espacio. Siempre hay que tener movilidad, tenemos buena química”, afirmó.

“Ahora hay que seguir por el mismo camino, seguir por esta línea que voy y seguir metiendo goles”, concluyó el atacante costarricense, que tiene grandes posibilidades de ser convocado para el partido del Valencia ante el Leganés, que se jugará el próximo viernes 4 de octubre.