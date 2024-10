Minor Díaz es un nombre importante en Herediano. Siempre ligado al club florense, del que participó en sus mejores días como jugador, hace poco fue Jafet Soto quien puso su nombre en el radar.

El actual presidente, entrenador y gerente deportivo de los rojiamarillos dijo hace poco que le gustaría contar con Díaz, quien desde hace tres años es director técnico del Liberia, donde acaba de renovar hasta el 2027.

Esa firma de un nuevo contrato fue la respuesta de Minor a Jafet Soto, que había declarado que podría dirigir a Herediano “cuando él quiera”. Y al parecer, por ahora no quiere. Y así lo explicó el propio propio DT nicoyano.

Minor Díaz revela por qué rechazó a Jafet Soto

En una entrevista con Diario Extra, Minor Díaz respondió esta gran incógnita: ¿por qué decidió rechazar la propuesta de Herediano y Jafet Soto para dirigir a un club grande y prefirió quedarse en Liberia?

“Siempre digo que el corazón no le puede ganar a la razón, uno tiene que ver todo el contexto de lo que se le presenta a uno en el momento. Hoy no es que le diga que no al Herediano, es que yo le digo que sí al proyecto del Municipal Liberia”, explicó Díaz.

Jafet Soto sigue siendo (por ahora) el DT de Herediano.

“Yo lo empecé desde cero y el proyecto ha ido madurando, quiero llevarlo a pelear un campeonato y ganarlo, a eso me enfoco yo”, reveló el ambicioso objetivo que tiene para su equipo. “No es fácil esa toma de decisiones, pero la estabilidad y meterme en la cabeza que podemos ganar un campeonato me hace quedarme acá”, concluyó Díaz.