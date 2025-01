Revés para Keylor Navas: referente de La Sele dice lo que el portero no quería escuchar

Parece que desde que llegó a Newell’s, Keylor Navas no viene recibiendo buenas noticias. La primera mala fue el presente de su nuevo club, el cual ya perdió los dos primeros partidos disputados en este campeonato argentino.

Ahora, el guardameta ex PSG tuvo que ver como se terminaba una gran posibilidad para mejorar el presente y todo confirmado por un referente de la Selección de Costa Rica. Lo expresó por redes sociales y terminó con un rumor que crecía cada vez más.

¿Cuál es el jugador de la Sele que le dio una mala noticia a Keylor Navas?

Se trata de Juan Pablo Vargas, figura de Millonarios de Colombia y de la Sele. El futbolista confirmó lo que Keylor Navas no quería escuchar y complicó los planes del guardameta para este 2025 con Newell’s.

El defensor subió una foto junto a Radamel Falcao y con el mensaje “Se queda”, en referencia a que el atacante colombiano no se irá en este mercado. Uno de los clubes que se había interesado y que lo estaba negociando era el conjunto rosarino.

Juan Pablo Vargas confirmó que se queda Radamel Falcao en Milonarios.

En estas dos jornadas disputadas, Newell’s no marcó ni un gol y recibió 4. Tienen una gran necesidad ofensiva y la posible llegada del Tigre podría ser una solución. Lamentablemente para Keylor, el ex Atlético Madrid no terminará arribando.

El mercado de fichajes en Argentina termina en febrero por lo que quedan pocos días para que se pueda dar algún arribo. El club está en una gran crisis futbolística y no hay ningún refuerzo en el horizonte.