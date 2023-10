¿Por qué Guillermo Barros Schelotto le dijo que no a Costa Rica?

La incertidumbre persiste en la búsqueda de un nuevo entrenador para la Selección de Costa Rica, ya que Guillermo Barros Schelotto no figura como una opción viable en este momento. Su disponibilidad para asumir la dirección técnica no está prevista hasta enero de 2024, lo que prolonga la espera de la afición costarricense por una designación inmediata.

Esta demora en la posibilidad de un nombramiento condiciona el panorama a corto plazo para la selección, requiriendo que se siga evaluando y considerando alternativas que puedan cubrir la posició n de liderazgo de manera temporal hasta que Barros Schelotto esté en condiciones de asumir su rol en el equipo.

Con la certeza de que no será Guillermo Barros Schelotto quien tome las riendas del equipo, la Federación Costarricense de Fútbol continúa evaluando otras alternativas para encontrar al indicado que guíe el camino de la selección. La elección del próximo entrenador será crucial para definir el rumbo y las estrategias de cara a los futuros desafíos y competiciones.

¿Por qué Barros Schelotto le dijo que no a La Sele?

Claudio Vivas, director deportivo de la Fedefútbol y entrenador interino de la Sele, se refirió a la respuesta que recibió por parte de su compatriota Guillermo Barros Schelotto sobre la propuesta para dirigir a Costa Rica.

“Guillermo contestó que hasta enero de 2024 no va a tomar esta posibilidad de dirigir a Costa Rica, no quiero quedar preso de mis palabras porque a lo mejor mañana arregla con cualquier equipo, pero la realidad es que respondió que hasta enero no podían asumir compromisos con Costa Rica por lo tanto queda descartado de momento“, explicó Vivas.

Los últimos números de Barros Schelotto

Guillermo Barros Schelotto, con sus 50 años de edad, experimentó recientemente una destitución de su cargo en la Selección de Paraguay. Su ingreso a este equipo se dio en el año 2021, pero su ciclo al mando no arrojó cifras alentadoras.

En los 17 encuentros que dirigió, logró un total de cuatro victorias, empató en cuatro ocasiones y lamentablemente sufrió nueve derrotas, generando un rendimiento global del 31.37%. Estos números subrayan las dificultades que enfrentó durante su período como entrenador en la selección paraguaya y posiblemente jugaron un papel significativo en su salida del equipo.