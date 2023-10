La espera para un nuevo entrenador en la selección de Costa Rica se prolonga, ya que Guillermo Barros Schelotto ha quedado descartado como opción. Su disponibilidad para asumir la dirección técnica no se contempla hasta enero del 2024, lo que posterga cualquier posible nombramiento en el corto plazo.

Con la certeza de que no será Guillermo Barros Schelotto quien tome las riendas del equipo, la Federación Costarricense de Fútbol continúa evaluando otras alternativas para encontrar al indicado que guíe el camino de la selección. La elección del próximo entrenador será crucial para definir el rumbo y las estrategias de cara a los futuros desafíos y competiciones.

¿Qué pasó con Guillermo Barros Schelotto?

Esta fue la declaración del director deportivo de selecciones nacionales, Claudio Vivas, tras el empate 2-2 ante Colombia. Vivas abordó el tema después del partido, ya que previamente, el viernes, había mencionado que estaban aguardando la respuesta del mellizo en relación a esta cuestión.

“Guillermo contestó que hasta enero de 2024 no va a tomar esta posibilidad de dirigir a Costa Rica no quiero quedar preso de mis palabras, pero me respondieron que hasta enero no podían asumir compromisos con Costa Rica y quedan descartados por el momento”, expresó Vivas.

“Obviamente he establecido algunos contactos con otros jugadores y lunes o martes espero reunirme con el presidente y Comité Ejecutivo para ver lo que hice en estos días y espero tener avances para la próxima semana”, agregó.

¿Qué sigue para la Selección de Costa Rica?

El calendario de la Selección de Costa Rica reserva una nueva prueba en noviembre, donde enfrentarán una doble fecha FIFA crucial en la que buscarán sellar su clasificación para la Copa América. Sin embargo, la incertidumbre respecto a la designación de un nuevo entrenador persiste. En caso de no contar con un director técnico para esa etapa crucial, la selección tica continuará bajo la dirección interina de Claudio Vivas.

Si bien Claudio Vivas ha asumido la responsabilidad interina con profesionalismo, la selección necesita un timonel definitivo para trazar el rumbo y prepararse óptimamente para los desafíos que se avecinan. La federación costarricense se encuentra en un momento clave en el que tomar la decisión correcta será fundamental para el éxito del equipo nacional en esta travesía.