Real Madrid recibió un duro golpe a días de su debut en LaLiga 2023-24 con la lesión de Thibaut Courtois. El belga sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que lo alejará del terreno de juego por un tiempo considerable, obligando al club Blanco a buscar un sustituto de jerarquía.

En la inevitable danza de nombres que se generó, Keylor Navas apareció como una opción por su glorioso pasado en la institución, con la cual ganó 12 títulos, y su presente. Luego de un redentorio paso por Nottingham Forest, el tico regresó a PSG, aunque tiene altas chances de ser suplente de Donnarumma.

Cuando se tocó el tema en el programa español “El Chiringuito”, el panelista y ex arquero Jorge D’Alessandro se mostró disgustado con la inclusión de Navas en una lista donde figuran, por ejemplo, Bono (Sevilla), Mamardashvili (Valencia), De Gea (libre), Livakovic (Dinamo Zagreb), Kepa (Chelsea) o Diogo Costa (Porto).

“Para mí lo de Navas es pasado. No se puede traer a una empresa dos veces al mismo gerente. Un portero tiene las llaves de la caja fuerte, si se fue ya no vuelve más. Entonces si quieren ponerle una medalla a Keylor Navas, que se la pongan, pero hay otros porteros para traer”, comentó D’Alessandro.

Sin embargo, se molestó cuando le señalaron que tal argumento se debe a que el nacido en Pérez Zeledón no es de su gusto: “¡Si Navas hubiera sido bueno, se queda Navas y no viene Courtois! Aquí hemos hecho mil debates y yo siempre defendí a Courtois y otros a Navas. Ahora no me van a meter a Navas con el mismo motivo que lo echaron. No me estoy encaprichando”.

¿Qué dijo Carlo Ancelotti sobre el reemplazo para Courtois?

El técnico italiano habló con la prensa e hizo público su respaldo hacia el guardameta ucraniano Andriy Lunin, quien será titular hasta que encuentren a un sustituto para Courtois: “La confianza es total en Lunin y los próximos días veremos si metemos un portero más en la plantilla”, externó.

“Tenemos tiempo hasta el 31, por detrás de Lunin los porteros tienen potencial, pero son jóvenes. Lo pensaremos. Fran (González) tiene 17 años, si fichamos lo haremos por número, porque tenemos confianza en Lunin”, añadió Ancelotti, quien ya prepara el debut ante Athletic Bilbao de este sábado, que será en San Mamés desde las 13:30 horas de Centroamérica.