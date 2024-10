Se viven días ajetreados en Saprissa. La dolorosa eliminación de la Copa Centroamericana puso contra la cuerdas a Vladimir Quesada, quien podría dejar de ser el técnico si no saca un buen resultado ante Puntarenas este domingo, por la fecha 14 del Apertura 2024.

A priori, no debiera ser un encuentro muy complejo para los tetracampeones: le han ganado los últimos cinco partidos a los porteños, que no se imponen en La Cueva desde 2013 y en este torneo todavía no han podido sumar una victoria.

Sin embargo, las sorpresas muchas veces están a la orden del día en el fútbol. Y la carga emocional que hay detrás de esta clase de juegos pesa, por lo que es mejor afrontarlos con los futbolistas más probados. Y en el caso de Quesada, no podrá contar con uno de ellos.

Saprissa pierde a uno de sus pilares, Kendall Waston

Kendall Waston no estará ante Puntarenas por sanción. El Tribunal Disciplinario de la FCRF le dio “un partido de suspensión y una multa de 70.000 colones, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, por acumular su quinta tarjeta en el campeonato”.

Esta es una pésima noticia, pues la tan cuestionada defensa de Saprissa pierde a uno de sus centrales de referencia y capitán del equipo, cuyo aporte en ofensiva venía siendo importante: le anotó a Pérez Zeledón en el empate 2-2 y a Santos, en la victoria 2-1, además de sumar 4 asistencias.

¿A qué hora juega Saprissa vs. Puntarenas y dónde ver el partido?

Saprissa recibirá a Puntarenas este domingo 6 de octubre, a las 4:00 p.m., en el Estadio Ricardo Saprissa. Dicho juego será transmitido por la señal de FUTV, aunque también podrá sintonizarlo a través de la app TDMAX.