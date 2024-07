Luego de haberse consagrado campeón de la Recopa 2024, Alexandre Guimaraes contó una información que no gustará mucho en Alajuelense.

No son todas buenas: Alexandre Guimaraes confirma una noticia que duele en Alajuelense

Este inicio de temporada parece ser muy bueno para la Liga Deportiva Alajuelense. En el primer partido de este nuevo equipo, que era una final contra Deportivo Saprissa, lograron consagrarse campeones y los refuerzos fueron todos importantes.

El entrenador vio como un gran triunfo personal haber demostrado que trajo los refuerzos correctos para lo que se viene. El más destacado fue Alberto Toril que le alcanzaron 45 minutos para anotar un doblete y dar vuelta el resultado del Apertura 2024.

Pero no son todas buenas noticias, Alexandre Guimaraes habló con la prensa cuando finalizó el partido y contó una novedad que golpeará fuerte en Alajuelense. Se trata de un futbolista con el que no podrán contar para los primeros partidos del Apertura 2024.

¿Cuál fue la dura noticia que dio Alexandre Guimaraes?

Alexandre Guimaraes contó que Ronald Matarrita se está recuperando de una lesión y no jugará en el debut del Apertura 2024. El lateral no llegó de la mejor manera a Alajuelense y debe estar al 100% para poder jugar y no recaer en alguna molestia física.

“Hay que recordar que al estar Walter con la selección sub 20, veremos si puede ser la fecha 3 o algunos minutos antes. A la continuidad de partidos va a hacer que gane rotación”, declaró el entrenador de Alajuelense.

Guimaraes deberá ver quién ocupará esa posición hasta que pueda contar con Matarrita en su mejor versión. Es uno de los fichajes más fuertes que hubo en este mercado costarricense y veremos si cumple con todas las expectativas que se generaron.