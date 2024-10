Guimaraes aprendió una lección y espera no repetir más este tipo de errores.

No se repite ante Saprissa: Guimaraes reveló la lección clave que aprendió en Alajuelense

Alexandre Guimaraes se muestra satisfecho con la reacción de sus jugadores ante una circunstancia inédita para ellos. Esto podría explicar la satisfacción que siente por la victoria de Liga Deportiva Alajuelense, que se impuso 3-1 a San Carlos en el Estadio Alejandro Morera Soto. Además de consolidar su liderazgo en la tabla y aumentar su ventaja en el primer puesto, los rojinegros también han adquirido una valiosa lección sobre lo que no deben repetir en futuros partidos.

La victoria no solo representa tres puntos importantes, sino que también ha sido una oportunidad de aprendizaje para el equipo. Guimaraes destaca la importancia de mantener la concentración y no caer en errores que les hayan costado puntos en el pasado. Este triunfo refuerza la idea de que, para alcanzar sus objetivos, deben estar alerta y evitar situaciones que pongan en riesgo su rendimiento.

El triunfo contra San Carlos es un paso positivo en la búsqueda del campeonato, pero el técnico sabe que cada partido es una nueva oportunidad para demostrar su capacidad y mejorar. Con esta lección en mente, Alajuelense está decidido a afrontar los próximos desafíos con la determinación y el enfoque necesarios para continuar liderando la competencia.

¿Cuál es la lección que aprendió Guimarães en Alajuelense?

“No me había pasado antes esta situación, pero es una situación que nos debe quedar de aprendizaje, porque a pesar de que el línea levantó la bandera, nosotros no le dimos continuidad a la jugada“, comentó Alexandre Guimaraes.

Guimaraes con Alajuelense

“Así que eso fue totalmente aclarado, aceptamos la aclaración que se nos hizo y por supuesto en lo que venga ahora no tenemos por qué cometer esto, que vuelva a suceder esta situación“, aseveró Guimaraes. Recordemos que el línea señaló posición prohibida, los jugadores de la Liga se detuvieron, el sancarleño anotó y el VAR dio por válido el gol.

¿Cuándo se enfrentan Alajuelense y Saprissa?

El próximo sábado 11 de noviembre, Alajuelense se enfrentará a Saprissa en un emocionante encuentro correspondiente a la jornada 18 del Torneo Apertura 2024. Este clásico del fútbol costarricense promete ser un duelo intenso, ya que ambos equipos buscarán no solo la victoria, sino también consolidar su posición en la tabla