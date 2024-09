No juega en Europa: la inesperada figura de Costa Rica con más media en el FC 25

Como es habitual en cada año antes del lanzamiento oficial, los fanáticos del videojuego de fútbol, el EA Sports FC, están ansiosos por conocer cada detalle. En este 2024 saldrá la versión FC 25, que abarcará el segundo semestre del vigente año y el primer semestre del 2025, hasta que salga su próxima edición.

Habrá varias novedades en el juego que atrapa multitudes desde cada lugar del mundo. Uno de los aspectos más esperados son las valoraciones generales de cada futbolista. Por muchos años, Keylor Navas fue el líder de Costa Rica con su puntuación, pero en esta nueva edición aún no está presente.

El portero tico continúa sin club, por lo que se mantendrá su ausencia en el videojuego. Cabe aclarar que si se une a un equipo que no tiene licencia oficial con el FC 25, el ex Real Madrid tampoco estará. Por este motivo, la figura de Costa Rica que mayor media tiene, por el momento, no es Keylor.

¿Quién es la figura de Costa Rica que más media tiene en el FC 25?

Sorpresivamente, ningún jugador de Costa Rica está en lo más alto de las valoraciones del FC 25. El ranking lo lidera Raquel “Rocky” Rodríguez, quien tiene una media de 79. La capitana de Las Ticas se desempeña en el Angel City F. C. de la National Soccer League de los Estados Unidos.

Rocky Rodríguez lidera las medias de Costa Rica. (Foto: EA Sports)

El primer futbolista que aparece con mayor valoración es Juan Pablo Vargas. El defensor central de Millonarios tiene una media general de 72, siete puntos menos que la jugadora de la Selección de Costa Rica. Luego le sigue el lateral derecho del Bochum, Cristian Gamboa, con 70 de media.

¿Por qué no aparece Manfred Ugalde en el FC 25?

El delantero del Spartak de Moscú, una de las grandes figuras de Costa Rica, no estará presente en el EAFC 25. Esto se debe a que su equipo no tiene la licencia con EA Sports ni tampoco la liga rusa.