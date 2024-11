“No ha sido difícil”: Ian Lawrence le responde a la afición de Alajuelense de la manera menos pensada.

La Liga Deportiva Alajuelense ya está en Nicaragua a la espera de lo que será el partido de ida de la final de la Copa Centroamericana que jugará este miércoles contra Real Estelí.

El equipo de Alexandre Guimaraes quiere dar el primer paso para intentar retener el título, algo que podría lograr la próxima semana en el Morera Soto.

Pero para eso falta. Ahora el objetivo es llevarse un buen resultado de Estelí y Ian Lawrence lo sabe. Así lo dejó en claro en una entrevista con el diario La Nación en la que también le respondió a la afición rojinegra.

Ian Lawrence habló de las críticas y le respondió a la afición de Alajuelense

El lateral izquierdo ha sido, posiblemente, el jugador más resistido por la fanaticada manuda, sin embargo poco le importó al entrenador, quien siempre lo bancó incluso por sobre Bryan Oviedo y Rónald Matarrita.

Consultado al respecto, Lawrence no hizo demasiada alharaca sobre su resiliencia ante las críticas. “No ha sido difícil, como todo futbolista he tenido altos y bajos, pero lo más importante es que el equipo me ha respaldado cuando me ha tenido que respaldar y que yo he podido hacer las cosas bien cuando he tenido que hacerlas”, aseguró ahora.

“Me he sentido bien en estos últimos partidos, el profe ha tenido mucha confianza en mí y es algo que yo agradezco mucho, así como mis compañeros me han respaldado en todos los partidos, es algo que habla mucho sobre este grupo y el cuerpo técnico”, agregó el futbolista de 22 años.

Lo que espera Ian Lawrence de la primera final entre Alajuelense y Real Estelí

Ya en lo referido al partido, Lawrence avisó: “Vamos a dar nuestro máximo esfuerzo, somos los campeones defensores y sabemos que un bicampeonato es importante tanto para el club como para la afición y mucho más para nosotros, los jugadores. Queremos tener esta copa en casa”.