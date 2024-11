Mundial de Clubes 2025: Alajuelense aclara lo que todos los manudos desean saber

Este domingo, en la previa del duelo entre Liga Deportiva Alajuelense y Santa Ana por el Torneo Apertura 2024, Marco Vásquez, vocero de los manudos, finalmente abordó un tema que mantiene en vilo a los aficionados: la posible participación del club en el Mundial de Clubes 2025.

Este evento, que se disputará en Estados Unidos, ha despertado interés en los manudos, ya que surge una posibilidad real de que el equipo reciba una invitación para formar parte del prestigioso torneo.

La razón por la que Alajuelense podría participar del Mundial de Clubes 2025

Esto se debe a una cuestión reglamentaria, ya que la FIFA no permite la participación de equipos con el mismo propietario, como ocurre con los clubes Pachuca y León, ambos bajo el Grupo Pachuca.

Alajuelense sueña con el Mundial de Clubes 2025 (LDA).

Debido a esta regla de multipropiedad y a las limitaciones por país, se abre una puerta para que el equipo de Centroamérica mejor posicionado en el ranking de Concacaf —en este caso, Alajuelense— ocupe el lugar.

El vocero de Alajuelense aclara el panorama

Sin embargo, Marco Vásquez fue cauteloso al respecto. “No tenemos ninguna información, solo son rumores. En algún momento podemos investigar, pero no queremos poner demasiada atención a un tema que no se formaliza, que no se aterriza bien”, comentó el vocero.

Vásquez recalcó que hasta el momento no han recibido ninguna comunicación oficial que indique que el equipo sea considerado oficialmente para el evento. “Es una posibilidad, si los reglamentos así lo detallan, pero de momento estamos esperando que las autoridades nos comuniquen formalmente que esto es motivo de análisis”, concluyó el vocero erizo.