El mercado de fichajes en el balompié costarricense ha experimentado un giro sorprendente con la contratación de Erick ‘Cubo’ Torres, el delantero de 30 años, por parte del Club Sport Herediano. Este movimiento ha sido calificado como la “bomba del mercado de piernas” en Costa Rica, reflejando la magnitud e importancia de la negociación. El acuerdo establecido, que vincula a Torres con el Herediano por un periodo de tres años, se ha convertido en el centro de atención del fútbol nacional.

Durante el proceso de negociación, surgió un punto de controversia relacionado con el monto económico de la transferencia. Se rumoreó que el precio mínimo que la Asociación Deportiva Guanacasteca, club previo de Torres, estaba solicitando por el jugador ascendía a $200,000. Sin embargo, este dato fue rápidamente desmentido por el asesor de ‘Cubo’ Torres, quien aclaró de forma categórica que la cifra final de la negociación no correspondía a la cantidad mencionada.

¿Se pagaron $200,000 por Erick Torres?

“No no, eso sí se los digo claro, no era así, pero tampoco la Liga ofreció $200.000, se puede hablar con calma porque se llegó a un acuerdo normal, normales los números, tampoco tan bajo como se dijo, pero tampoco tan alto como se dijo en Guanacasteca. De eso se tratan las negociaciones, estirar y aflojar pero que no se rompa nada. No se puede decir por confidencialidad, pero sí hay que dejar claro que no fueron $200.000”, aseveró Luis García Jaidar, Asesor de Erick Torres.

“Algo que fue clave para su llegada a Herediano, es que nos pusimos a analizar los extranjeros que han llegado a cada equipo en los últimos años, en el Herediano está ‘Chuy’ Godínez, con buena edad, él viene del fútbol mexicano, lo mismo que el Cubo, salió de las Chivas, nada más que la última experiencia de Erick fue en Las Vegas”, sentenció.

Así le fue a Erick Torres en Guanacasteca

La participación destacada de Torres en el Apertura con Guanacasteca respaldó las afirmaciones del técnico nicoyano, Horacio Esquivel, quien acertadamente presentó la contratación como un cambio significativo para su equipo. Su desempeño fue fundamental para que Guanacasteca finalizara en la quinta posición y se mantuviera en la lucha por un puesto en las semifinales hasta la fecha 22.

Además registró un total de 9 goles en 19 partidos, Torres se convirtió en un pilar esencial en el ataque del equipo. Ahora, con la temporada concluida, el delantero mexicano se encuentra en el momento oportuno para cambiar de aires, y aunque hubo acercamientos por parte de los florenses y de Alajuelense, las señales apuntan hacia su permanencia en Heredia.