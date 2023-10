Después de la dura eliminación contra Real Estelí de Nicaragua, la prensa y algunos aficionados del Deportivo Saprissa comenzaron a pedir por la salida de Vladimir Quesada. El entrenador quedó en el medio del enojo por la histórica cáida contra el equipo pinolero.

Más allá de los malos resultados, Mariano Torres salió a respaldar a su director técnico en este duro momento. Destacó el trabajo que realizó desde que llegó al club y pidió por su continuidad para lo que se le viene ahora al conjunto Morado.

“Vladimir llegó y ganó tres títulos, es increíble, lo que pasa es que por ahí no les gusta la cara de Vladimir, no sé si es a los medios; yo la vez pasada dije que estaban esperando a que perdiera un partido para liquidar a Vladimir y a mí no me parecía porque desde que llegó ganó 3 títulos, no es poca cosa“, comenzó declarando el futbolista argentino.

Luego, resaltó los resultados que viene obteniendo con Quesada en el banquillo: “No nos podemos volver locos porque venimos de ser bicampeones, ganar una Supercopa y una Recopa, eso lo voy a estar repitiendo en este Torneo porque hay que tener memoria”.

¿Contra quién va a jugar Saprissa el repechaje para la Concachampions 2024?

Tras la derrota contra Real Estelí, Deportivo Saprissa disputará el repechaje para clasificar a la Concachampions 2024 contra Motagua. Los hondureños vienen de quedar eliminados contra CAI de Panamá.