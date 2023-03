El final de la temporada para el Nottingham Forest de Keylor Navas no ha llegado aún pero en el horizonte se vislumbra un cierre que desde ya tiene preocupados a los aficionados del conjunto rojo.

A través del medio footballinsider.com, trascendió que el delantero del Nottingham Jesse Lingard, no continuará ligado a la institución una vez finalice la temporada actual.

Un fracaso total

Al parecer, el ex atacante del Manchester United no cumplió ni por asomo, las expectativas del club, y Steve Cooper, el técnico del Forest, no lo tendría en cuenta dentro de sus planes para la siguiente temporada.

Tras 16 apariciones en cancha, el ariete no posee ni una sola anotación y esto habría colmado la paciencia de la dirigencia y del cuerpo técnico, quienes hicieron un enorme esfuerzo económico por tenerlo en sus filas luego de su salida del Manchester United la temporada anterior.

Cooper calificó la llegada del delantero como un fracaso y según se supo, habría hecho la recomendación de sacarlo del plantel para beneficio de todas las partes involucradas.

Con la salida de Lingard, quien quedaría como agente libre, el club tendrá a su disposición un generoso flujo económico a su disposición para pensar en un buen reemplazo, dado que el salario que devenga Jesse, es uno de los más altos que paga el club.