La tristeza por la eliminación del PSG significó que Keylor Navas no pueda romper dos increíbles récords que lo dejaban en la historia de la Champions.

Los récords que no pudo alcanzar Keylor Navas por la eliminación de PSG en Champions League

Lamentablemente, PSG cayó de nuevo 1-0 en la vuelta de las semifinales de la Champions League 2023/24 contra Borussia Dortmund y quedó eliminado. Keylor Navas no podrá obtener su cuarta orejona y, encima, tuvo que ver desde el banquillo otro error de Gianliuigi Donnarumma.

El guardameta italiano tuvo mucha responsabilidad en la eliminación del conjunto parisino. Puntualmente en este partido, salió mal en un córner durante el segundo tiempo y Mats Hummels terminó aprovechando para anotar a favor del conjunto alemán.

Esta derrota del PSG significa dos récord menos para el guardameta costarricense. El ex Real Madrid estuvo muy cerca de poder hacer historia como futbolista en la Liga de Campeones, pero el sueño quedó trunco a orillas de la final.

Keylor Navas no se convertirá en el portero con más Champions

En estos momentos, Keylor Navas comparte el reconocimiento de ser el guardameta con más Champions League ganadas junto a Iker Casillas con tres en total. Si se consagraba el equipo dirigido por Luis Enrique, el tico iba a quedar solo en la cima.

Keylor Navas no pudo superar a Iker Casillas como el portero con más Champions. (Foto: Getty Images)

Hay que hacer la salvedad de que no estaba confirmado si la UEFA se lo iba a terminar contabilizando o no porque el costarricense no había sumado minutos en esta edición. De todas maneras, iba a terminar haciendo historia al formar parte de cuatro plantillas campeonas de Europa.

No será el guardameta con más finales

Otro récord que no pudo alcanzar fue el de ser el portero con más finales disputadas en la historia de la Champions League. Actualmente, tiene 4 jugadas (3 con Real Madrid y 1 con PSG) y el que más tiene es el neerlandés Edwin Van der Sar con cinco.

Veremos si su próximo destino le dará otra chance para hacer historia en el máximo torneo de Europa. Todo indica, que Keylor irá a un club más humilde que los últimos dos en los que estuvo y será difícil que esté cerca de quedarse con una Liga de Campeones de UEFA.