Mientras todos tienen la cabeza puesta en la final del Clausura 2024, los directivos de Alajuelense deben pensar también en la plantilla para la próxima temporada. Hay varios jugadores, importantes, que terminan su contrato al terminar este torneo y todavía no se confirmó si continuarán.

La decisión pasará por Alexandre Guimaraes, pero también por los dirigentes que deberán que es lo mejor para las arcas del club. Además, existen otros equipos de Costa Rica que están al acecho para llevarse a algunos de estos futbolistas en condición de libres.

¿Quiénes son los jugadores que terminan sus contratos en Alajuelense?

Son cuatro los futbolistas que terminarán su vínculo contractual con Alajuelense al finalizar el torneo: Leonel Moreira, Michael Barrantes, Yael López y Alejandro Duarte. De todos ellos, el único que está prácticamente confirmado que no continúa es el guardameta peruano.

El resto está en negociaciones y es posible que lleguen a un acuerdo. De todas maneras, es muy difícil que todos continúan vistiendo la camiseta de la Liga para la próxima temporada. La idea es que haya una renovación en la plantilla y que Guimaraes elija los refuerzos.

Los cuatro jugadores de Alajuelense que quedan libres en junio. (Foto: LDACr)

¿Cuáles es la situación de Leonel Moreira?

De los cuatro, el que más minutos tiene es Leonel Moreira y mucho se habla sobre su posible salida. El guardameta ya ha dicho que la prioridad la tiene Alajuelense, pero confesó que todavía no fue contactado por el club para sentarse hablar de su renovación.

“No, todavía no he hablado nada, en estos momentos estoy enfocado en terminar el torneo de la mejor manera y cuando toquemos ese tema de la continuidad lo veremos con calma y tomaremos la mejor decisión. Acá estoy muy cómodo, mi familia está muy bien pero no descartamos una opción internacional”, había declarado Moreira.

Sería extraño que Alajuelense se deshaga de dos guardametas en el mismo mercado de pases y sobre todo de uno que ha tenido un gran rendimiento. Veremos que termina sucediendo al finalizar esta campaña en el Clausura 2024.