Kenneth Vargas no solo ganó dinero y prestigio en sus primeros meses en Europa

Kenneth Vargas está teniendo un increíble nivel en su primera temporada con el Hearts de Escocia. El legionario de Costa Rica habló recientemente sobre su experiencia en el fútbol europeo y sus aspiraciones futuras. Con una determinación palpable en sus palabras, expresó su gratitud por la oportunidad de representar a su país en el extranjero.

“¡A mí nadie me regaló nada, siempre me lo gané a pulso y contento con el rendimiento que he tenido aquí!”, afirmó el delantero con convicción. Sus palabras reflejan el espíritu de lucha y la mentalidad competitiva que lo han llevado a triunfar en un entorno futbolístico exigente como el europeo.

La adaptabilidad y disposición de Vargas han sido clave en su éxito en el Hearts. Además de su habilidad para adaptarse a la dinámica del fútbol escocés, ha demostrado versatilidad al desempeñarse en diferentes posiciones en la ofensiva. Pero lo que más ha sorprendido es su notable transformación física.

¿Qué fue lo que le hizo ganar a Kenneth Vargas el jugar en Europa?

“Aquí en Europa a uno lo preparan diferente, lo preparan para competir de verdad”, explicó Vargas. “He sabido manejar bien las partes extras que son muy importantes para un jugador de contextura delgada como yo. He ganado como cinco kilos de pura masa muscular y se notan las diferencias“.

Kenneth Vargas tiene un rol destacado en el Hearts de Escocia. (Foto: Getty Images)

Lejos de conformarse con sus logros actuales, Vargas tiene la mirada puesta en el futuro y aspira a dar un salto a ligas de mayor nivel. Con confianza en su crecimiento como jugador, está decidido a seguir progresando y alcanzar nuevas metas.

“Ahora el siguiente paso es seguir jugando, seguir anotando y jugando con la selección para dar un salto a una liga más grande“, declaró Kenneth. “Siento que puedo dar cada vez más, cada vez me siento con más nivel y eso se está notando”.

A pesar de su enfoque en el futuro, Vargas está comprometido con finalizar la temporada actual con el Hearts, donde el equipo está luchando por asegurar un puesto en el tercer lugar de la Premiership de Escocia. Además, espera con expectación la posibilidad de ser convocado para la Copa América con la Selección de Costa Rica.