Saprissa sigue en carrera por el pentacampeonato. Decidido a conseguirlo, el club dio un golpe de timón para dejar atrás su mal presente con el fichaje de José Giacone, a quien este jueves le espera un difícil debut contra Guanacasteca.

Los nicoyanos quieren aprovechar la localía para incrementar su racha de siete partidos en fila sin derrotas y bajar del cuarto lugar a la “S”, de la cual solo los separa un punto, metiéndose en la zona de clasificación del Apertura 2024.

Previo al duelo que albergará el Estadio Chorotega desde las 8:00 p.m., el nuevo entrenador de los tibaseños recibió un especial mensaje de la acera de enfrente.

El elogio a José Giacone desde Alajuelense antes de su debut en Saprissa

Marco Vásquez, vocero de Alajuelense, reveló que se comunicó con el argentino: “El profesor Giacone es un extraordinario técnico, lo conozco bien y de hecho le mandé un mensaje personal, felicitándolo por llegar a Saprissa, me parece ha trabajado muy bien para llegar a donde ha llegado”.

Además, le detalló a Radio Columbia que esto no es circunstancial: “Cada vez que él llega a algún club, cuando ganó campeonatos en Nicaragua, toda la vida me he comunicado con él. Me parece, además, que es una extraordinaria persona con la que tengo el gusto de hablarme, por eso le mandé un mensaje de felicitación”.

Vásquez y José Giacone se conocieron en 2016, cuando este último llegó a la Liga. Su paso por allí no terminó del todo bien: obtuvo cuatro derrotas, tres victorias y dos empates antes de renunciar. Pero ello no fue en detrimento del vínculo.

José Giacone durante su fugaz paso por Alajuelense. (Foto: Diana Méndez)

La estadística le sonríe a José Giacone y Saprissa

Según datos del periodista Joseph Fernández, cada vez que Saprissa despidió a un técnico en medio del semestre, desde 2014 en adelante, salió campeón. Esto ocurrió con Jeaustin Campos, Carlos Watson, Mauricio Wright y Vladimir Quesada en los torneos de Invierno 2014, Invierno 2015, Clausura 2021 y Clausura 2023, respectivamente.