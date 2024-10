El ciclo de José Giacone al mando de Saprissa no empezó de la mejor manera. El conjunto Morado cayó 2-0 contra Guanacasteca en el primer partido del entrenador argentino y quedó, momentáneamente, afuera de los puestos de clasificación a los playoffs del Apertura 2024.

Terminado el encuentro, el nuevo DT dio la cara y habló con la prensa sobre el mal resultado que obtuvo en su debut. Además de hacer una autocrítica por no haber tenido un buen partido desde lo táctico, el ex Diriangen no pudo evitar lanzarle un dardo a Vladimir Quesada.

Sin mencionarlo directamente, lo responsabilizó del mal estado físico de sus dirigidos. Intento no profundizar para no ir tan fuerte contra su antecesor, pero dejó en claro que uno de los grandes problemas fue justamente este aspecto mal trabajado por Quesada.

¿Qué dijo José Giacone sobre el trabaja de Vladimir Quesada?

“No me voy a referir al tema físico porque sería hablar de una gestión anterior y no me interesa, yo asumí el equipo y me hago cargo de lo que pasa. El equipo hoy quedó en deuda en aspectos básicos”, lanzó José Giacone ante la prensa sobre la derrota de Saprissa.

Luego, agregó con autocrítica: “Asumí el equipo y me encargo de lo que pasó, hoy el equipo quedó en deuda en aspectos básicos, quedé muy conforme con el trabajo realizado en la semana, pero no lo pudimos trasladar en la cancha”.

Para finalizar, habló del mal estado del campo de juego y como afectó al desarrollo del partido: “La cancha estaba mala para los dos equipos, cuando se presentan este tipo de situaciones hay que saber jugar los partidos, no nos podemos permitir recibir un gol de balón parado”.