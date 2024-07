Johan Venegas dio a conocer hace unas semanas que no seguiría siendo parte de la Liga Deportiva Alajuelense, la cual se dio con mucha polémica y hasta hoy el jugador no ha querido dar muchos detalles sobre dicha situación, aunque ha dado a entender que las cosas no salieron como esperaba.

El ahora futbolista de Asociación Deportiva Guanacasteca fue entrevistado por ESPN, en el que indicó espera recuperar su buen nivel, que las estadísticas respaldan su trabajo, aunque esto no ha sido valorado por muchos, una muestra de eso es que es el goleador más importante de La Liga en la última década.

¿Cómo se sintió en el último tiempo en Alajuelense?

“No lo veo como un club en específico, si hacemos un recuento de mi carrera siempre ha sido así, diez u once años de carrera que llevo, siempre ha sido así, el fútbol tico es así, cuando las cosas no van bien las cosas pasan así, no lo tomo personal, en las mañanas me veo al espejo y me lleno de comentarios positivos”, comenzó diciendo.

“Me digo: ‘Qué guapo soy’, ‘Soy buena persona’, ‘Voy a cumplir mis metas’, y esas cosas, al final lo que importa es el criterio que tenga de mi mismo, no puedo controlar lo que la gente piense de mí, para eso no tiene importancia, lo que me importa es lo que piensen mis hijos, mi esposa, y tener esos criterios, eso es lo que realmente tengo que poner atención en mi vida”, agregó.

¿Se ha sentido valorado?

“Lo he sabido llevar durante muchos años, pero también, siento que cuando las cosas han andado bien, y he hecho cosas importantes no se me ha dado ese valor, reconocimiento, pero al final trato de ser un hombre de fútbol, pero también sé que hay cosas muy importantes en el fútbol, como saber esgrimir criterios hacia alguien más. Siempre me he regido así, nunca he tenido ese reconocimiento, pero para mí eso es lo importante, tener el reconocimiento de mi familia”, opinó.

“Nunca he sido un jugador de venerarme a mí mismo, hay colegas que sí son así, pero yo no, me importa lo principal del grupo, siempre me he regido así, me he llegado a tener ese valor, el de poder estar bien con mis compañeros, siempre pongo el bienestar grupal por encima del mío”, añadió.

¿Cómo toma las críticas?

“Para las personas eso puede vender más, decir algo negativo de mí, entonces, por eso digo que los que gestan las opiniones hacia las personas deberían de hacer un autoanálisis, y ver ese enfoque, la crítica siempre va a estar, pero se respeta más cuando se habla con base, con estadísticas. Las estadísticas ahí están, a pesar de que no las hagan valer porque soy yo. Soy el último mejor goleador de Alajuelense, según comentaba el estadígrafo Cristian Sandoval, son datos muy importantes”, finalizó.