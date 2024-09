El regreso de Joel Campbell a Costa Rica generó gran expectativa entre los aficionados ticos. El experimentado delantero llegó al país con la misión de aportar su talento y experiencia a la Selección Nacional en los próximos compromisos de la Liga de Naciones de Concacaf.

Sin embargo, su llegada estuvo marcada por las polémicas que surgieron en los últimos meses debido a su rendimiento en el fútbol costarricense. Al ser consultado sobre estas críticas, Campbell respondió con una frase contundente, dejando entrever que no se siente afectado por las opiniones de los demás y que está enfocado en su desempeño en la cancha.

¿Qué es lo que Joel Campbell nunca extrañará de Alajuelense?

“Yo sé que las críticas en Alajuelense eran más que todo porque jugaba en la Liga, entonces a mucha gente no le gustaba eso, pero siempre he sido una persona tranquila y ahora que Joel sale, todo cambia, pero no, no, yo sigo igual, disfrutando el fútbol como siempre lo he hecho”, afirmó Joel Campbell dejando claro que dichas críticas, es lo único que extraña en la casa rojinegra.

Joel Campbell – Atlético Goianiense

“No hay muchos ticos que han jugado en Brasil, de 217 millones de habitantes que tiene Brasil, no se cuántos millones de jugadores y que se fijen en un tico para reforzar un equipo de primera división de Brasil es algo que a mí me llena de orgullo y lo disfruto mucho”, sentenció.

Joel Campbell y Alajuelense

“Obviamente me dolió dejar la Liga porque estaba disfrutando mucho. La afición se comportó conmigo increíblemente, don Joseph (presidente), los entrenadores tanto Andrés (Carevic) como el profe Guima, los jugadores”, afirmó.

“No fue una decisión sencilla, porque mi familia ya estaba acomodada, mis hijos estaban disfrutando del liguismo, del estadio, ayer estaban en el estadio, es algo que también extraño, pero al final son decisiones que uno tiene que tomar y no le podía decir que no”, sentenció Joel Campbell.