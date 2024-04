El partido entre Cartaginés y Liga Deportiva Alajuelense no dejó un buen sabor de boca en el cuadro rojinegro. Un empate sin goles en la Vieja Metrópoli que sabe a poco, teniendo en cuenta la necesidad de puntos del equipo manudo. Posteriormente Joel Campbell respondió ante las críticas recibidas.

Sin embargo, hubo un punto alentador en la actuación del equipo: el rendimiento de Joel Campbell. El delantero costarricense fue el mejor jugador del partido, con una actuación llena de desborde, velocidad y peligro.

Campbell había sido criticado por su bajo rendimiento en los últimos partidos. Sin embargo, ante Cartaginés, respondió con creces a las críticas. El jugador generó varias ocasiones de peligro y estuvo cerca de marcar el gol de la victoria.

¿Qué dijo Joel Campbell sobre las críticas?

“Me siento bien, contento, disfrutando. La verdad que estoy tratando de hacer las cosas de la mejor manera para seguir creciendo en mi nivel y llegar lo mejor posible a la última parte del torneo”, aseveró Joel Campbell para La Nación.

“Yo creo que la crítica es parte del fútbol. Yo nunca me he preocupado por eso, respeto las opiniones de cada quien. Como siempre lo digo, cada quien ve el fútbol de maneras diferentes y se respetan, siempre y cuando todas las críticas sean con respeto, aquí serán bien recibidas”, sentenció Campbell.

Encuesta ¿Te ha gustado el nivel de Joel Campbell con Alajuelense? ¿Te ha gustado el nivel de Joel Campbell con Alajuelense? YA VOTARON 0 PERSONAS

“Y de mi parte lo mismo, nunca le he faltado el respeto a nadie ni lo haré y siempre voy a trabajar para hacer lo mejor para mi equipo. A veces sale, a veces no y la crítica siempre va a estar. Me preocupara si no me criticaran más bien”, culminó Joel Campbell.

