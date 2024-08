Herediano se encontró de un momento a otro con un cimbronazo inesperado dentro de la institución. La salida de Robert Garbanzo como gerente deportivo y las posteriores críticas a Jafet Soto y Paté Centeno generaron un clima incómodo.

Acto seguido, encima, Jafet Soto como presidente de los florenses decidió autonombrarse como el nuevo gerente deportivo del club, lo que causó algo de sorpresa ya que decidió no reemplazar a quien se acababa de ir.

Así, en medio de esa novela fue que surgió el nombre de Yosimar Arias como posible candidato a ocupar el lugar que dejó vacante Garbanzo, aunque por el momento Soto decidió cerrarle la puerta.

Jafet Soto frena el regreso de Yosimar Arias a Herediano

Actualmente, Yosimar Arias, ex jugador de Herediano, se desempeña como gerente deportivo de Guanacasteca, por eso no sonaba descabellado una posible salida del club que está atravesando tantos problemas para volver a la que una vez fue su casa. Pero por ahora no sucederá.

Al parecer, Yosimar Arias se queda en ADG. (Guanacasteca)

“No me puedo referir a ninguna persona que tenga trabajo en este momento. Yosimar es director deportivo de Guanacasteca”, sentenció Jafet Soto al ser consultado al respecto y fue más allá al mostrarse muy calmo y sin premura por reemplazar a Garbanzo.

“No tengo prisa, tengo un equipo y muchos líderes”, sostuvo Jafet Soto sobre el plantel que preside y que en este momento está luchando en dos frentes, tanto en el Apertura 2024 como en la Copa Centroamericana.