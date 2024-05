Increíble: El dato de Saprissa que Vladimir Quesada no sabía

Deportivo Saprissa está a un paso de disputar una final más en la Liga Nacional de Costa Rica, esto luego de imponerse 1-0 en la ida a Asociación Deportiva San Carlos y todo parece indicar que estará en el Torneo Clausura 2024, por lo que Vladimir Quesada y compañía siguen firmes en la lucha por el título.

Quesada se mostró contento por el resultado que se obtuvo en condición de visitante, por lo que espera poder finiquitarlo todo de local. Además, el estratega se vio sorprendido por la marca que impuso su club con esta nueva victoria, algo que parecería increíble a estas alturas donde las estadísticas están a la mano.

La sorpresa de Quesada

“Puede que no me crean, pero no llevaba esta cuenta. Es importante llegar a esta cifra y le doy gracias a Dios. La base de todo esto es el trabajo y el tener un equipo muy solidario”, dijo el entrenador de manera sorprendida, pero al mismo tiempo complacido.

“La clave es el grupo, la solidaridad y el trabajo que hacen estos muchachos día a día. Tienen mucha ética profesional y esto se ve, porque si entrenan bien, juegan bien. Independientemente de quién juegue, todos lo hacen bien y se esfuerzan por sus familias y hasta por los compañeros que quedan fuera”, agregó.

Sobre la serie

Quesada también dio su opinión sobre la vuelta de las semifinales: “Ganamos un partido muy complicado en el Carlos Ugalde contra un equipo muy bien dirigido. Llegamos con ventaja para el domingo, pero faltan más de 90 minutos”.

“Lo bueno es que nos tocará definir en nuestro estadio y ante la mejor afición del país, la que más apoya y respalda siempre. Nuestros fanáticos entienden que son importantísimos para obtener los triunfos y los campeonatos”, finalizó.