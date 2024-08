A un referente histórico de Alajuelense le hicieron una pregunta y sorprendió al referirse a Mariano Torres, pero no quiso profundizar.

Ídolo de Alajuelense no puede evitar decir lo que piensa de Mariano Torres

En el mundo del fútbol, las declaraciones de jugadores y entrenadores suelen ser analizadas al detalle, especialmente cuando provienen de figuras tan emblemáticas como Luis Marín. El actual técnico de San Carlos y exjugador de Alajuelense, club con el que hizo historia al levantar 13 títulos, ha vuelto a generado repercusiones por sus dichos.

Todo fue en el marcado de una entrevista que realizó para el programa “Las Rapiditas” de FUTV. Marín, conocido por su gran liderazgo en la cancha, dejó claro su respeto y admiración por un futbolista que milita en las filas del archirrival Saprissa: Mariano Torres.

¿Qué dijo Luis Marín sobre Mariano Torres?

Durante la entrevista, a Luis Marín se le planteó la pregunta sobre con qué jugador le hubiera gustado compartir cancha, y tras unos segundos de reflexión, mencionó el nombre del argentino Mariano Torres, actual capitán del Deportivo Saprissa.

La respuesta no solo sorprendió a los aficionados de ambos clubes, sino que también reveló un aspecto más profundo del carácter de Marín, quien no tuvo reparos en expresar su admiración por un jugador del equipo rival. Es uno de los referentes morados más destacado de la historia y no muy querido por los liguistas.

Torres, quien ha sido fundamental en el esquema de Saprissa durante los últimos años, es conocido por su visión de juego, precisión en los pases y capacidad para influir en el ritmo del partido. Estos atributos no pasaron desapercibidos para Marín, quien, a pesar de su pasado ligado a Alajuelense, no dudó en reconocer la calidad del argentino.

Otros nombres de la carrera de Marín

La entrevista con Marín también dejó otras revelaciones interesantes. El técnico de San Carlos no escatimó elogios al recordar su etapa como jugador, destacando a Wílmer López como el mejor futbolista con el que compartió equipo. López, otra leyenda de Alajuelense, es recordado por su habilidad técnica, visión de juego y liderazgo, cualidades que lo convierten en uno de los grandes íconos del fútbol costarricense.