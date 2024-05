La Liga Deportiva Alajuelense perdió la final de Costa Rica ante Saprissa y a tres días de no lograr el objetivo, el dolor no se supera esto por haber sido superados ampliamente por el acérrimo rival y uno que no ocultó su frustración fue el exfutbolista Pablo Izaguirre, quien señaló al entrenador Alexandré Guimaraes.

El exjugador y una de las leyendas de los manudos, se mostró bastante crítico por el sistema de juego que plantó el entrenador ante el Monstruo Morado, en especial porque a su punto de vista en la vuelta se trató de cuidar el 1-0 conseguido en la ida, así como criticar la actitud que tuvieron los jugadores.

La crítica a Guimaraes

“Quizás lo que me llamó la atención fue salir con esa línea de cinco, cuando vos utilizás la línea de cinco, lo más importante son los volantes por fuera, los laterales, los carrileros y la Liga ese es el fallo que ha tenido en toda la temporada, los que juegan por fuera, por eso lado puede ser que el planteamiento no haya sido el adecuado”, analizó.

“Por otro lado, si él habló con los jugadores y los jugadores estaban de acuerdo en hacer eso, no debería haber ningún problema, lo que pasa es que el tema es ese, para mí Guimaraes salió a sostener el 1-0 y al minuto 15 ya se encuentra perdiendo el partido y con un tema en el que se había visto muy fuerte como era la defensa, en el primer y segundo gol se vio muy mal”, agregó.

“Habla mucho de lo que pasó que en lo que era más fuerte, fue lo más flojo en el partido, pero aparte de eso el equipo también se vio muy mal, desganado, sin actitud, sin carácter y si le sumás eso al rendimiento de Saprissa, es un juego en el que quedó en deuda totalmente, pero especialmente en eso, en carácter, de un montón de cosas que no puso en la final”, dijo.

Acerca de la continuidad del técnico opinó: “Estamos hablando de un entrenador con mucha experiencia y ya para el otro torneo ya no hay chance de nada, queda todo al cuerpo técnico y a los jugadores que ellos vayan a traer. La Liga tiene una urgencia muy grande, una obligación extrema, no solo por este torneo sino por los torneos anteriores, Saprissa ya te sacó diez títulos, el margen con los aficionados y para todo se agotó”.