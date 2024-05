Después de algunos días de que Keylor Navas anunciara que no continuaría jugando en la Selección de Costa Rica, la Fedefútbol realizó una conferencia de prensa con Gustavo Alfaro a la cabeza. Todo en el marco de la previa al amistoso del jueves contra Uruguay en el Estadio Nacional.

Obviamente, la primera temática que se tocó fue el retiro del guardameta de la Sele. Se habló mucho de esto en la previa y hasta se llegó a especular que podría estar en el encuentro para despedirse de la gente. El DT dio a entender que no atajará el ex PSG y habló sobre la relación entre ambos.

Lo primero que dijo fue que no se esperaba que diera un paso al costado y que, cuando recibió el llamado antes de la publicación del video, no podía creerlo. Luego, reveló lo que le dejó Keylor a él y lo que se viene de ahora en adelante con su partida.

¿Qué fue lo que dijon Gustavo Alfaro sobre el retiro de Keylor Navas?

“La decisión de Keylor nos sorprendió, en la federación, el equipo y el país lo vamos a extrañar mucho. Siempre fue una persona que marcó y esas decisiones por más duras que parezcan hay que respetarlas”, lo primero que dijo Gustavo Alfaro sobre el retiro de la Sele por parte del portero.

Luego, el entrenador contó lo que ha obtenido por su cruce con el guardameta en estos meses que lleva como entrenador del combinado costarricense: “Gané un amigo más en el fútbol”. Se lo notó realmente emocionado al estratega argentino.

Hay que recordar que mucho se habló sobre un posible desacuerdo entre Alfaro y Navas. El entrenador había dicho que si el guardameta se iba a jugar a alguna liga exótico, podía perder su lugar y no habría gustado mucho su declaración. Sumado a esto, el DT hizo una gira por Europa viendo legionarios y se fotografío con todo menos con Keylor.

No sabemos realmente como será la relación entre ambos y esperamos declaraciones por parte del ex Real Madrid. Por el momento, sorprende que no se use el amistoso ante Uruguay para la despedida con toda la gente en el Estadio Nacional.