Gustavo Alfaro no se achica: su implacable sentencia a todos los detractores de Costa Rica

La selección de Costa Rica sorprendió al mundo luego del empate sin goles ante Brasil que consiguió en su debut de la Copa América 2024, pero con esto también comenzaron a llevar críticas porque se le cuestionó al entrenador Gustavo Alfaro de usar un sistema demasiado defensivo.

Alfaro charló hoy en conferencia de prensa previo al juego ante Colombia, en el que varios medios recalcaron sobre el tema, algo que no gustó al entrenador y no dudó en defenderse al dar varias respuestas contundentes, dejando entrever que aunque se cuidarán, haría un planteamiento distinto al mostrado versus la canarinha.

¿Repetirá la postura mostrada ante Brasil?

“A veces uno puede repetir a los jugadores y no se repite el partido. Lo que no puede cambiar es la actitud, la templanza. Este es un plantel joven y lo del otro día ante Brasil fue algo muy importante. Una de las cosas que habíamos hablado con los chicos es la capacidad de aprender a sufrir cuando las cosas no son como uno quiere. Hay que aprender a esperar nuestro momento y transitar por la incomodidad que pueda traer el partido. Si no estamos concentrados a todos los detalles, esto se puede complicar”, dijo.

¿Qué opina que los jugadores de Colombia invitan a Costa Rica a atacar?

“Ya a esta altura de mi vida hay batallas que no doy, si doy ofensivo o defensivo. En Ecuador me decían defensivo y habíamos ganado a varias selecciones. Estuvimos 7-8 partidos que era la delantera más goleadora, la de Ecuador, pero no podíamos aguantar el cero en nuestro arco”, comenzó diciendo.

“Yo mirada y defendía alto, recuperaba la pelota rápido, pero teníamos que mejorar el regreso defensivo. Me mataron, luego de decir que el arco en cero nos iba a llegar al Mundial. La defensa es una parte y también el ataque. Si me dan a elegir quiero defender con calidad, no cantidad. El otro día, Vinicius estaba con dos en la marca. A Luis Díaz, a James Rodríguez, hay que marcarlos diferente”, agregó.

“Entrar en esa batalla de defensivo u ofensivo, no… A esta altura de mi vida elijo las batallas que quiero dar. Se dice que se necesitan dos años para aprender a hablar y 60 para aprender a callar, yo tengo 61 años, ya aprendí a callar. Es muy fácil tirar tiros, quisiera ver cuántos entrenadores se animan a jugarle al quinto campeón del mundo con ocho Sub-23. No tienen idea del sacrificio que hacen estos chicos para defender lo que representan. Sienten un gran amor por la camiseta, tienen compromiso”, finalizó.