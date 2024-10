A pocos días del clásico entre Alajuelense y Saprissa, hubo un cruce entre Allen Aleman y Alexandre Guimaraes. El ídolo morado habló sobre la celebración de Joseph Jopseh, luego del triunfo 3-1 ante San Carlos, y lo criticó por festejar antes de tiempo.

¿Qué dijo Allen Aleman sobre el presidente de Alajuelense

En el canal TD+, Allen Aleman declaró sobre los festejos del presidente de la Liga: “Me encanta ver al presidente celebrando en la cancha como si hubieran ganado, eso es lo que más me motiva“.

Luego, el ex jugador de Saprissa agregó: “¿Qué hace el presidente dando vueltas? Pueden festejar cuando sean campeón, ahora no. A nosotros como saprisstas es algo que nos da mucha adrenalina”.

Esto no pasó desapercibido por Alexandre Guimaraes, el entrenador de Alajuelense respondió en conferencia de prensa sin mencionar a Allen Aleman. Simplemente aprovechó la oportunidad para destacar el gran trabajo que viene haciendo el presidente del club.

“Yo he andado por muchos lugares, he convivido con muchos dueños y presidentes de equipos y hace mucho tiempo no veía esa autenticidad de demostrar su fervor y su unión”, comentó el DT de la Liga sobre Joseph Joseph.

La defensa vino también porque la actitud del mandamás fue criticada en las redes sociales y por algunos periodistas. Aprovechando este contexto, el entrenador decidió respaldarlo.