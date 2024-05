Todas las miradas y las fuerzas de Alajuelense están puestas en el Clásico de este domingo frente a Saprissa. La Liga ganó 1-0 la ida disputada en el Morera Soto y un empate en “La Cueva” le bastará para quedarse con la serie y así forzar una gran final. Sin embargo, algunos nubarrones asoman amenazantes por los cielos de Alajuela.

Ocurre que hay varios jugadores de la actual plantilla de la Liga que finalizarán sus contratos al culminar el torneo y, con otros clubes al acecho, es imperioso que la directiva Rojinegra se ponga en acción para no perder piezas importantes dentro de la estructura de Alexandre Guimaraes. Entre ellas, la situación que más preocupa es la de Leonel Moreira.

En la previa al duelo contra el Monstruo Morado, el entrenador de Alajuelense fue consultado por su mirada acerca de que Moreira sea el sucesor de Keylor Navas en la Selección de Costa Rica y, sin que nadie se lo pidiera, aprovechó para meter presión por la continuidad de su portero.

“Yo con Leo estoy muy feliz acá. No soy el técnico de la Selección para contestar a esa pregunta. Sólo espero que Leo se quede mucho tiempo más con nosotros”, comentó el entrenador nacido hace 64 años en Brasil.

El portero formado en Herediano, que llegó a Alajuelense en 2020 tras breves pasos por Pachuca y Bolívar, es uno de los puntos altos del equipo de Guimaraes. Sin ir más lejos, fue fundamental en la definición por penales ante el Team que significó el pasaje de la Liga a la final.

Tras esa semi, Joseph Joseph, presidente Manudo, se refirió a la peligrosa posibilidad de que otro club aproveche la endeble situación contractual para llevarse al guardameta: “Eso no se lo niego, es algo que puede pasar, pero hablar de estas cosas ahora puede distraer a todo el mundo y por política siempre hablamos de esas cosas hasta el final”.

Por su parte, Leonel Moreira ha dicho que la prioridad la tiene Alajuelense, pero admitió que por el momento no fue contactado por el club para tratar su renovación: “No, todavía no he hablado nada, en estos momentos estoy enfocado en terminar el torneo de la mejor manera y cuando toquemos ese tema de la continuidad lo veremos con calma y tomaremos la mejor decisión. Acá estoy muy cómodo, mi familia está muy bien, pero no descartamos una opción internacional”.

Veremos cómo termina esta historia que tiene en vilo a todo Alajuelense…