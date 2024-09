Fichaje inesperado: Iñaki Alonso, ex DT de Saprissa, regresa a Costa Rica

Los aficionados de Saprissa aún recuerdan a Iñaki Alonso. El entrenador español sorprendió con su llegada para el Apertura 2021, en el que Herediano lo amargó en la gran final. Y fue despedido a inicios del Clausura 2022, sumando un gane, un empate y cuatro derrotas, más la eliminación de la Concachampions.

Sin embargo, dejó un legado que disfrutaron los Morados. Durante los seis meses que estuvo en Tibás, debutó a los futbolistas Álvaro Zamora, Warren Madrigal y Gerald Taylor. Los tres actualmente son legionarios e integran la Sele.

Desde entonces han pasado años, en los que Alonso regresó a su país para seguir dirigiendo. Primero, tuvo un paso fugaz por el Gimnàstic. Y luego una experiencia algo amarga en el Badajoz, club del cual se marchó en marzo tras dejarlo en zona de descenso —el cual se terminó consumando—.

Iñaki Alonso regresa a Costa Rica: ¿Dónde dirigirá?

Ahora, en los planes del ibérico está relanzar su carrera en la zona de Concacaf y por ello tomó una importante decisión: fichar por la agencia de representación costarricense C&H Sports Agency Corporation, que le pertenece a Adolfo Hernández.

De hecho, Alonso había manifestado meses atrás su deseo de regresar a la región: “Tengo esa espina clavada de haber perdido esa gran final y no haber podido demostrar en el tiempo muchísimo más. No descarto la posibilidad de ir de nuevo a Costa Rica o a Centroamérica. Es más, me hace ilusión y ojalá que algún día se pueda dar”, le dijo a Everardo Herrera.

Entre los representados de esta empresa destacan varios nombres vinculados al fútbol tico, como Hernán Medford (Sporting), Javier Delgado (Alajuelense) o Jeaustin Campos (Real España), el técnico más ganador en la historia de Saprissa.

(Foto: Saprissa)

“Es un honor y un placer dar la bienvenida a nuestra empresa a Iñaki Alonso, destacado director técnico español con una trayectoria excepcional en el fútbol. Estamos convencidos de que su visión estratégica, su liderazgo y su amplia experiencia serán clave para los proyectos que tenemos por delante“, reza el comunicado de C&H.