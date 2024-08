Ex Saprissa se confiesa: de "no querer saber nada con el fútbol" a triunfar en Europa

Néstor Monge, el volante de 34 años que supo ser campeón del fútbol de Costa Rica en 2016 defendiendo el uniforme de Deportivo Saprissa, se encuentra viviendo un momento soñado en el último tramo de su carrera.

Cuando todo indicaba que la longeva trayectoria de Monge estaba alcanzando su final, una oportunidad de oro le permitió cumplir uno de sus mayores sueños: jugar en Europa.

Néstor Monge coqueteó con el retiro

En entrevista con ESPN, el legionario tico confesó que estuvo a punto de colgar los botines antes de desembarcar en el fútbol de Luxemburgo, donde se consagró campeón con el FC Differdange 03.

Néstor Monge fue campeón con Deportivo Saprissa (Imago).

“De un año de sufrir, de llorar, de no querer saber nada del fútbol, Dios me trajo acá y me dio la bendición de ser campeón y hacer historia”, se sinceró Monge, quien fue una parte clave en la obtención del primer título en la historia del equipo luxemburgués.

La redención del ex Saprissa

“Llegué a Europa con 33 años, donde tengo compañeros que han jugado en la Ligue 1, en Bélgica en Alemania, me tengo que esforzar día a día y competir. Lo único que hice fue trabajar siempre, confiar y soñar”, aseguró el experimentado ex morado.

“Si no me hubiera salido esta oportunidad creo que ya no estaría jugando al fútbol, seguramente estaría haciendo otra cosa”, añadió Monge, quien actualmente milita en el Racing FC Union, equipo donde recientemente logró anotar su primer gol en el Viejo Continente.